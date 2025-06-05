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- Шоу-бізнес
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Виставила груди на показ: акторка у чорній обтислій сукні зібралася на нічне токшоу
Увагу папараці на вулицях Нью-Йорка привернула Крістін Кавалларі, яка блиснула пишним бюстом.
Американська акторка Крістін Кавалларі потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на шоу «Дивись, що трапилося у прямому ефірі з Енді Коеном» («Watch What Happens Live With Andy Cohen»).
Для своєї появи там вона обрала чорну обтислу сукню міді, в якій мала стрункий вигляд. Головний акцент в аутфіті Крістін був на відвертому декольте, під яке вона одягла чорний бюстгальтер на бретельках, який підкреслив її пишний і спокусливий бюст.
Лук Кавалларі доповнила чорними босоніжками на шпильках. Акторка зробила акуратну зібрану зачіску, макіяж із пишними віями і бежевою помадою та білі манікюр і педикюр. Лаконічні золоті прикраси завершили образ Крістін.