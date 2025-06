Виставила груди на показ: акторка у чорній обтислій сукні зібралася на нічне токшоу

Крістін Кавалларі / © Getty Images

Американська акторка Крістін Кавалларі потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на шоу «Дивись, що трапилося у прямому ефірі з Енді Коеном» («Watch What Happens Live With Andy Cohen»).

Для своєї появи там вона обрала чорну обтислу сукню міді, в якій мала стрункий вигляд. Головний акцент в аутфіті Крістін був на відвертому декольте, під яке вона одягла чорний бюстгальтер на бретельках, який підкреслив її пишний і спокусливий бюст.

Крістін Кавалларі / © Getty Images

Лук Кавалларі доповнила чорними босоніжками на шпильках. Акторка зробила акуратну зібрану зачіску, макіяж із пишними віями і бежевою помадою та білі манікюр і педикюр. Лаконічні золоті прикраси завершили образ Крістін.

