Виставила груди на показ: дреґ-квін у жакеті з відвертим декольте з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Міс Peppermint / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила міс Peppermint, справжнє ім’я якої — Агата Пеппермінт. Вона є американською акторкою, співачкою, телеведучою, дреґ-квін та активісткою. Peppermint зайняла друге місце у дев’ятому сезоні реалітішоу RuPaul’s Drag Race. Також вона стала першою трансгендерною акторкою, яка зіграла головну роль на Бродвеї.

Міс Peppermint йшла на галаконцерт із нагоди 40-річчя GLAAD у Cipriani 25 Broadway. Знаменитість мала ефектний вигляд. На ній були чорні легінси-чоботи і білий приталений двобортний жакет із відвертим декольте, з якого ледь не випали її пишні груди. Для привабливості вона нанесла на свій бюст шиммер, який виблискував від спалахів фотокамер.

Лук акторка доповнила чорними прозорими рукавичками, чорним клатчем зі стразами та чорною місткою сумкою. У неї було об’ємне укладання з локонами, насичений вечірній макіяж, золоті сережки у вухах, золоте кольє з діамантами на шиї і золотий браслет на руці.