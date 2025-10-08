- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Виставила груди на показ: модель у сміливій сукні з відвертим декольте розважилась на вечірці
Брукс Нейдер гарним вбранням підкреслила пишне декольте.
Американська модель Брукс Нейдер із келихом вина потрапила до об’єктивів папараці у Мілані. Вона у спокусливому образі побувала на вечірці.
На дівчині була смілива прозора сукня міді на бретельках, розшита срібними паєтками, бісером і камінням.
Головний акцент у її луку був на відвертому V-подібному вирізі, який підкреслив її гарний бюст.
Аутфіт Нейдер доповнила золотистими босоніжками. У неї була зачіска з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр.
Нагадаємо, Брукс Нейдер на фешнпоказ бренду Messika у Парижі прийшла у чорній сукні максі з прозорими вставками та оголеними плечима.