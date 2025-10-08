Виставила груди на показ: модель у сміливій сукні з відвертим декольте розважилась на вечірці

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер із келихом вина потрапила до об’єктивів папараці у Мілані. Вона у спокусливому образі побувала на вечірці.

На дівчині була смілива прозора сукня міді на бретельках, розшита срібними паєтками, бісером і камінням.

Головний акцент у її луку був на відвертому V-подібному вирізі, який підкреслив її гарний бюст.

Аутфіт Нейдер доповнила золотистими босоніжками. У неї була зачіска з локонами, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр.

Нагадаємо, Брукс Нейдер на фешнпоказ бренду Messika у Парижі прийшла у чорній сукні максі з прозорими вставками та оголеними плечима.