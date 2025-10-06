Вивела свого "алігатора" в люди: Лана Дель Рей з'явилася на Тижні моди з чоловіком

Лана Дель Рей та її чоловік / © Getty Images

Співачка Лана Дель Рей вийшла заміж торік за Джеремі Дюфрена, і цей шлюб став справжньою сенсацією у світі багатих і знаменитих. Новоспечений чоловік зірки не актор і не співак, а власник компанії, що займається екскурсіями місцями перебування алігаторів у Луїзіані. Джеремі зазвичай не з’являвся на публіці в дружиною, а коли супроводжував її на концертах, то скромно ховався за лаштунками. Проте минулими вихідними співачка вивела коханого в люди — вони разом з’явилися на Тижні моди в Парижі. Джеремі та Лана відвідали показ бренду Valentino, під час якого було представлено колекцію весна-літо 2026.

Співачка одягла на захід сіро-фіолетову сукню довжиною до підлоги, яку прикрашали складки і драпування. Вбрання також мало тонкі бретельки, бант на талії та оздоблення з хутра на бретельках, що спускалося на її руки. Образ вона доповнила сріблястими босоніжками, прикрасами та гламурною невеличкою сумкою з вишивкою бісером, виконаною у ретро-естетиці. Джеремі теж одягнувся в лук від відомого бренду — «ловець» алігаторів носив синій костюм у стилі кежуал, трикотажну футболку і коричневі черевики. На голові у нього була кепка з назвою бренду.

Лана Дель Рей та її чоловік Джеремі Дюфрен у Парижі / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Лана також показала нові фотографії зі свого весілля і розкрила ім’я дизайнерки, який створив її сукню. Виявляється, вбрання співачки пошила Мейсі Вайснер, засновниця лос-анджелеського бренду Cinq.

