ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Вийшла у світ без Джастіна Тімберлейка: Джессіка Біл з’явилася у сукні із золотими блискітками

Відома акторка прокоментувала свої стосунки з чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джессіка Біл

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл була дуже гламурною на заході Critics Choice Awards 2026, який відбувся у неділю, 4 січня. 43-річна акторка носила сукню від бренду Lanvin із колекції осінь-зима 2025 з відкритими рукавами та галтером.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Вбрання Джессіки включало різну тканину: сітчасту, оксамит, бежеву та із золотими блискітками. Спину у вбрання була повністю оголеною, а також у сукні був довгий шлейф.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Акторка доповнила свій образ лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, легким макіяжем у популярній естетиці «клін герл» («clean girl»), а також одягла різні прикраси із золота.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

На захід акторка прийшла сама, без чоловіка Джастіна Тімберлейка. Нещодавно про стосунки пари знову з’явилися чутки у Мережі, що начебто вони на межі розставання, однак під час заходу Джессіка публічно похвалила свого чоловіка.

«Мені здається, що я там серед його фанатів номер один», — сказала Біл Джастіну Сильвестру з E! «Таких, як він, більше немає — ніхто не виступає так, як він, і не співає так, як він. Він приносить стільки радості», — додала вона.

Біл, яку номінували на нагороду за «Найкращу жіночу роль у мінісеріалі або телевізійному фільмі» за роботу в серіалі «Краща сестра, зізналася, що зовсім не хвилюється, який має вигляд у натовпі, підтримуючи чоловіка.

«Мені байдуже, якщо я виглядатиму як божевільна, — сказала вона. — «Я танцюватиму на повну протягом двох з половиною годин».

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie