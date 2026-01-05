Вийшла у світ без Джастіна Тімберлейка: Джессіка Біл з’явилася у сукні із золотими блискітками

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл була дуже гламурною на заході Critics Choice Awards 2026, який відбувся у неділю, 4 січня. 43-річна акторка носила сукню від бренду Lanvin із колекції осінь-зима 2025 з відкритими рукавами та галтером.

Вбрання Джессіки включало різну тканину: сітчасту, оксамит, бежеву та із золотими блискітками. Спину у вбрання була повністю оголеною, а також у сукні був довгий шлейф.

Акторка доповнила свій образ лаконічною зачіскою із зібраним волоссям, легким макіяжем у популярній естетиці «клін герл» («clean girl»), а також одягла різні прикраси із золота.

На захід акторка прийшла сама, без чоловіка Джастіна Тімберлейка. Нещодавно про стосунки пари знову з’явилися чутки у Мережі, що начебто вони на межі розставання, однак під час заходу Джессіка публічно похвалила свого чоловіка.

«Мені здається, що я там серед його фанатів номер один», — сказала Біл Джастіну Сильвестру з E! «Таких, як він, більше немає — ніхто не виступає так, як він, і не співає так, як він. Він приносить стільки радості», — додала вона.

Біл, яку номінували на нагороду за «Найкращу жіночу роль у мінісеріалі або телевізійному фільмі» за роботу в серіалі «Краща сестра, зізналася, що зовсім не хвилюється, який має вигляд у натовпі, підтримуючи чоловіка.

«Мені байдуже, якщо я виглядатиму як божевільна, — сказала вона. — «Я танцюватиму на повну протягом двох з половиною годин».