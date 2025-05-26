Вийшло чудово: 13-річна донька Девіда Бекхема зробила татові макіяж

Девід Бекхем з донькою Гарпер / © Getty Images

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13-річна Гарпер Бекхем раніше вже показувала свій макіяж, який вона зробила для виходу у світ з мамою — дизайнером Вікторією Бекхем. Тоді для макіяжу вона використовувала декоративні засоби від маминого бренду Victoria Beckham Beauty.

Цього разу вона вирішила зробити макіяж своєму батькові — 50-річному ексфутболісту Девіду Бекхему.

Вона нанесла на його обличчя тональний тон, потім — консилер та бронзер. Відео коментувала мама дівчинки — дизайнерка Вікторія.

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У Девіда дуже теплі стосунки із донькою. Нещодавно у своєму Instagram він показував, який модний аксесуар подарувала йому Гарпер.

Сам спортсмен останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. У Мережі Девід уже хизувався врожаєм зі свого городу.