Вийшло красиво: Вікторія Бекхем виконала хіт групи Spice Girls під акомпанемент сина Круза
Син дизайнерки поділився в Мережі цікавим відео.
20-річний син дизайнерки Вікторії Бекхем та її чоловіка Девіда — Круз — поділився в Мережі відео, у якому він із мамою виконує хіт гурту Spice Girls, у якому вона була вокалісткою, — пісню Viva Forever, що вийшла 1997 року.
Вікторія сидить на дивані, сховавшись пледом, а Круз грає на гітарі і теж підспівує мамі. Вийшло дуже красиво і затишно.
Зазначимо, Круз — молодший син Бекхемів, крім нього Вікторія і Девід виховують ще двох синів — Ромео і Брукліна, і доньку Гарпер. Він будує свою музичну кар’єру і вже випустив два дебютних сингли в стилі тріппі — психоделічні звуки та гітарне звучання. В інтерв’ю Вікторія неодноразово говорила, що пишається музичними успіхами сина.
Раніше, нагадаємо, сина Бекхемів — Круза — помітили на Тижні моди. Він прибув до столиці Франції на Тиждень моди в компанії своєї дівчини Джекі Апостел, яка старша за нього на 9 років, що спричиняє обговорення у ЗМІ та соцмережах.