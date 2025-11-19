ТСН у соціальних мережах

Вийшло красиво: Вікторія Бекхем виконала хіт групи Spice Girls під акомпанемент сина Круза

Син дизайнерки поділився в Мережі цікавим відео.

Юлія Кудринська
Вікторія Бекхем із сином Крузом

Вікторія Бекхем із сином Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

20-річний син дизайнерки Вікторії Бекхем та її чоловіка Девіда — Круз — поділився в Мережі відео, у якому він із мамою виконує хіт гурту Spice Girls, у якому вона була вокалісткою, — пісню Viva Forever, що вийшла 1997 року.

Вікторія сидить на дивані, сховавшись пледом, а Круз грає на гітарі і теж підспівує мамі. Вийшло дуже красиво і затишно.

Зазначимо, Круз — молодший син Бекхемів, крім нього Вікторія і Девід виховують ще двох синів — Ромео і Брукліна, і доньку Гарпер. Він будує свою музичну кар’єру і вже випустив два дебютних сингли в стилі тріппі — психоделічні звуки та гітарне звучання. В інтерв’ю Вікторія неодноразово говорила, що пишається музичними успіхами сина.

Вікторія та Девід Бекхем із синами та донькою / © Associated Press

Вікторія та Девід Бекхем із синами та донькою / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, сина Бекхемів — Круза — помітили на Тижні моди. Він прибув до столиці Франції на Тиждень моди в компанії своєї дівчини Джекі Апостел, яка старша за нього на 9 років, що спричиняє обговорення у ЗМІ та соцмережах.

