Вийшло кумедно: Дженніфер Гарнер поділилася ідеєю костюма на Геловін для втомлених мам

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

53-річна американська акторка, продюсерка і колишня дружина Бена Аффлека — Дженніфер Гарнер — опублікувала у своєму Instagram відео, яке, безумовно, підняло настрій її фоловерам. Вона поділилася ідеєю простого костюма на Геловін, який традиційно відзначають 31 жовтня, для втомлених мама.

Дженніфер розділила волосся за прямим проділом і зробила два високих хвости, а з них — два пучки. Загорнула кожен пучок білою серветкою і закріпила її чорною гумкою. Намалювала на гумках чорним маркером очі — вийшло два привиди. В актриси на це пішло дві хвилини.

«Бууууу», — підписала відео Гарнер.

Зазначимо, королевою Геловіну часто називають німецьку супермодель Гайді Клум. Вона вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята та вигадує собі просто неймовірні костюми — від спекотної Джессіки Ребіт до літньої жінки з варикозом на ногах та черв’яка. На найцікавіші її костюми дивіться тут.