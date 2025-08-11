ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
258
2 хв

Вийшли на прогулянку: Гайді Клум показала фото зі своєю 81-річною мамою, дітьми та чоловіком

Супермодель поділилася сімейними знімками в Мережі.

Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум - поділилася у своєму Instagram фотографіями з сімейної прогулянки, на яку вона вирушила в компанії своєї 81-річної мами Ерни, чоловіка — музиканта Тома Каулітца, і трьох дітей.

Супермодель позувала в обнімку з чоловіком. На прогулянку вона одягла білу сорочку і сірі джогери, які доповнила бейсболкою і стьобаною молочною сумкою Chanel. Том теж був у спортивних штанях і футболці.

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем / © Instagram Гайді Клум

На одному з фото Гайді позувала зі своєю мамою, яка якось знімалася разом із донькою та онукою в рекламі бренду спідньої білизни

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

На фото зображені два сини Гайді — Генрі та Йоган, і дочка Лу.

Діти Гайді Клум (третій ліворуч — Том Каулітц) / © Instagram Гайді Клум

Діти Гайді Клум (третій ліворуч — Том Каулітц) / © Instagram Гайді Клум

Старший син Клум — 19-річний Генрі — пішов стопами своєї зоряної мами і нещодавно дебютував на подіумі в Парижі. Він взяв участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум показала, як провела з чоловіком 6-ту річницю їхнього весілля

