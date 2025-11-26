Вийшли у світ разом: Річард Гір і його дружина Алехандра з’явилися на червоній доріжці

Річард Гір і його дружина Алехандра / © Getty Images

Річард Гір і його дружина Алехандра відвідали разом прем’єру документального фільму «Те, чого ніхто не хоче бачити» (Lo Que Nadie Quiere Ver), який презентували в Мадриді. Вони обоє знялися в цій картині, тож стали одними з головних зірок заходу.

Ба більше, Річард і Алехандра з’явилися на червоній доріжці в однаковому вбранні: актор був у темно-синьому костюмі з білою сорочкою, а його дружина одягнула класичний чорний костюм, чорні туфлі на підборах і темний топ. Шику її образу додали помада винного кольору й манікюр такого ж відтінку.

Річард Гір і його дружина Алехандра / © Getty Images

Цей документальний фільм присвячений проблемі бездомності в Іспанії, і пара в ньому спілкується з безхатченками в Мадриді, щоб пролити світло на їхні проблеми. Вони обидва захоплені активізмом і поділяють спільну мету — покласти край бездомності в цій країні.

«Ми хочемо допомогти цій країні покласти край бездомності. Наша мета — щоб протягом п’яти років ніхто не ночував на вулиці», — сказала Алехандра.