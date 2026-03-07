ТСН у соціальних мережах

Вже на весняному стилі: Кеті Голмс заскочили у яскравому реглані і цей образ варто повторити

Здається їїакторка знову показала модний майстерклас.

Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Колишня дружина Тома Круза, яку часто називають однією із найстильніших жінок Нью-Йорка, привезла трошки своєї модної магії до сонячного Лос-Анджелесу. Акторку помітила на вулиці папараці, коли вона ходила по каву.

Кеті продемонструвала один із найбільш безпрограшних варіантів — поєднала класичні чорні штани з яскравим регланом від бренду Boden, який до того ж мав великий принт у ромби. Щоб зробити образ цікавішим, Голмс заправила один край реглану у штани — це додало легкої «недбалості».

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Також акторка доповнила образ класичною невеликою чорною сумкою, одягла окуляри на очі від сонця, а взула чорні туфлі з м’якої шкіри.

Подібний розслаблений стиль з базовими повсякденними речами — це основа гардеробу Кеті. Усі луки жінки саме такі, хоча часто у них присутні дорогі люксові аксесуари, наприклад, сумки, взуття чи окуляри. Саме тому її стиль часто називають тихою розкішшю та невимушеним нью-йоркським мінімалізмом. Вона майстерно поєднує базові речі з елегантними силуетами, створюючи образи, які мають дорогий вигляд, але не перевантажені деталями.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Стиль Кеті Голмс (30 фото)

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

