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Вже не ховається: Леонардо Ді Капріо відвідав Вімблдонський тенісний турнір
50-річний голлівудський актор потрапив під приціл папараці у Лондоні.
Папараці заскочили Леонардо Ді Капріо на Вімблдонському тенісному чемпіонаті у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі у Лондоні. Актор вже не ховався від фотографів, як це було під час триденного весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції, коли Лео весь час прикривав обличчя кепкою чи каптуром.
Ді Капріо сидів на трибунах і жваво щось обговорював зі своїм сусідом. Актор був одягнений у сірий піджак і білу футболку. На обличчі у нього були чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, тут ви можете побачити, як Леонардо Ді Капріо поєднав у святковому образі для весілля смокінг і бейсболку.