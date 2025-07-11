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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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246
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1 хв

Вже не ховається: Леонардо Ді Капріо відвідав Вімблдонський тенісний турнір

50-річний голлівудський актор потрапив під приціл папараці у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Папараці заскочили Леонардо Ді Капріо на Вімблдонському тенісному чемпіонаті у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі у Лондоні. Актор вже не ховався від фотографів, як це було під час триденного весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції, коли Лео весь час прикривав обличчя кепкою чи каптуром.

Ді Капріо сидів на трибунах і жваво щось обговорював зі своїм сусідом. Актор був одягнений у сірий піджак і білу футболку. На обличчі у нього були чорні сонцезахисні окуляри.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Нагадаємо, тут ви можете побачити, як Леонардо Ді Капріо поєднав у святковому образі для весілля смокінг і бейсболку.

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