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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Вже носила це: Блейк Лайвлі помітили у вбранні, яке вона одягала на інтерв'ю

Акторка не бере у брендів сукні на прокат, що довела своєю новою появою на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Getty Images

Блейк Лайвлі дуже любить яскраві вбрання, а також романтичні та жіночні, тому для всіх своїх появ на публіці, особливо інтерв'ю та червоних доріжок, вона обирає сукні у принти, з декором чи оригінальними спідницями. Блейк ніколи не побачити у нудній чорній сукні.

І навіть для побачення з чоловіком Раяном Рейнольдсом Лайвлі намагається одягати щось особливе, що вкотре довела 18 травня, коли з заскочили папараці в Нью-Йорку. Пара йшла вулицею тримавшись за руки і усміхалася фотографам.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / © Getty Images

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / © Getty Images

У той день Блейк носила чарівну білу сукню з квітковим принтом та декольте. Її вбрання було від бренду Vivienne Westwood, а доповнила акторка його туфлями на підборах, гламурною сумкою від Chanel з камінням та білою оверсайз курткою з деніму. Волосся вона розпустила і уклала в улюблену зачіску, на обличчі акторки був макіяж з рожевою помадою.

Проте сукня, яку носила Блейк, зовсім не новинка у її гардеробі. У цьому одязі акторка також відвідувала інтерв'ю в Нью-Йорку влітку минулого року. Це вінтажна сукня з колекції весна-літо 1994 року.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

У вбранні вона відвідала інтерв'ю, щоб просувати фільм «Покинь, якщо кохаєш» , який у результаті приніс їй лише скандали та підірвав репутацію.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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