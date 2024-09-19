Вже готується: Гайді Клум показала відео з примірювання свого костюма на Геловін

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – по праву вважається королевою Геловіна, адже вона славиться своїми екстравагантними образами і вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята. Усі її костюми ми збирали у цьому матеріалі.

На останній вечірці на честь Геловіна – восени 2023 року – Гайді вбралася павичем, а її чоловік Том Каулітц — величезним яйцем.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Яким буде костюм цього року — невідомо, Клум тримає це у таємниці, але вже показала у своєму Instagram відео з примірювання. Вона одягнена в обтислий бежевий костюм, і з неї знімають мірки — впевнені, це буде щось грандіозне.

А також Гайді показала відео процесу виготовлення костюма. Цікаво, що вона закрила коментарі під публікацією, мабуть, щоб її шанувальники не розкрили її задум.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум у розкішній мінісукні блиснула спокусливими грудьми. Вона стала гостею святкування 50-річчя People+Chain, що відбулося у The Chain House у Лос-Анджелесі.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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