Вже не "ангел": модель Марта Гант в жакеті на голе тіло з'явилася на обкладинці глянцю

Модель показала свою нову роботу.

32-річна американська топмодель Марта Гант стала головною героїнею липневого випуску грецького редакції журналу Harper's Bazaar.

На обкладинці глянцю Марта з'явилися в верблюжому жакеті цікавого крою, надягнутого на голе тіло. Її волосся розпущене, а макіяж виконаний з акцентом на очі.

А Harper's Bazaar в своєму Instagram показав іншу обкладинку. На ній Гант позує в чорній фатиновій сукні з вишивкою на грудях.

Нагадаємо, з квітня 2015-го Марта Гант була одним з "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret. Однак компанія вирішила повністю переглянути концепцію просування своєї продукції і відмовитися від моделей-"ангелів" і ефектних шоу. Тепер бренд буде представляти сім Амбассадор: футболістка Меган Рапіноу, представниця лижного фрістайлу Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, акторка і "Міс світу" Пріянка Чопра Джонас, Трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка і фотографка Аманда де Кадене.

Поки самі вже колишні "ангели" ніяк не коментують заяву компанії і зберігають мовчання.

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