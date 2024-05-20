Вже не гола: леді Вікторія Герві одягла максимально закриту сукню на доріжку у Каннах

47-річна британська аристократка, модель та світська левиця вирішила змінити свій підхід до вибору образу для появи на червоній доріжці.

Зазвичай леді Вікторія полюбляє сяяти в прозорих або навіть майже "голих" сукнях, демонструючи публіці свою струнку фігуру.

Леді Вікторія Герві / Фото: Associated Press

Але цього разу міс Герві одяглася в абсолютно закриту сукню відтінку металік з капюшоном і поясом, зав'язаним у вузол на стегнах. У руках вона тримала маленьку сумку у вигляді фотоапарата, а також доповнила образ численними каблучками та насиченим макіяжем.

У такому аутфіті знаменитість позувала перед прем'єрою фільму "Емілія Перес" на 77-му міжнародному кінофестивалі у Каннах.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Наступного дня перед показом фільму "Горизонт: Американська сага" Вікторія Герві з'явилася перед камерами в уже звичнішому образі, одягнувши сукню, що сяє стразами і переливається камінням з вирізами на декольте, талії та стегнах і одягнувши кейпнакидку зверху. В руках у неї був прямокутний клатч, теж блискучий зі стразами і до образу модель підібрала босоніжки на підборах.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Раніше в Каннах аристократка демонструвала й інші луки, наприклад, сяяла у відвертій блакитній сукні з корсетним верхом і без бретельок, розшитій паєтками, бісером і пелюстками.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Або носила бронзову мінісукню з аплікацією з пелюсток і була взута в босоніжки зі зміїної шкіри на підборах.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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