Вже не перше: ізраїльська модель Бар Рафаелі похизувалась своїм новим татуюванням

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі активно веде свій Instagram та ділиться з шанувальниками усіма цікавими подіями свого життя. Так, вона вирішила зробити нове татуювання та показала його у фотоблогу.

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Це невелика зірка на щиколотці. Виконане татуювання світлим чорнилом, тому майже не помітне.

Зазначимо, це не перший рисунок на тілі Бар. Свою першу тату вона зробила в січні 2014 року і теж показала її в Instagram — це маленький метелик не зап'ястя, теж ледь помітний.

"Я нарешті це зробила. Моє перше (і останнє) татуювання", — написала тоді ізраїльтянка.

Нагадаємо, раніше своїм новим татуюванням ділилася бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо.

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