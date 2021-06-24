Вже нудьгує: Катя Осадча показала ще кадр з відпочинку в Одесі

Минулий вікенд Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим провели в Одесі, але судячи з постів ведучої в Instagram пара вже повернулася додому.
Катя запостила кадр, на якому позує на балконі на тлі моря. Вона одягнена в синю коротку сукню-сорочку в гороховий принт, яка прекрасно приховує її вагітний живіт і білі шкіряні еспадрильї з чорними носками. На обличчі у Каті сонцезахисні окуляри, зірка усміхається, а в підписі зазначає:
"Хто зараз на море, а хто про нього мріє? Залишу фотографію тут, щоб швидше повернутися :)", — підписала кадр з Одеси ведуча.
Також раніше в блогу Катя показувала інші світлини, які вони з чоловіком зробили під час прогулянки містом.
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