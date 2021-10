Вже скоро: HBO Max розкрили, коли відбудеться прем'єра продовження "Сексу і міста"

Возз'єднання героїнь "Сексу і міста" Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк ми побачимо вже цієї зими.

HBO Max опублікував нове промо-відео довгоочікуваного мінісеріалу And Just Like That..., який стане продовженням культового шоу "Секс і місто". У короткому ролику розповідь ведеться від імені Сари Джесіки Паркер, яка зіграла в серіалі роль Кері Бредшоу.

Акторка трохи розповіла про знімання і показала, що відбувається за кадром. Наприкінці відео Сара повідомила, що реліз шоу відбудеться в грудні 2021 року. Але ось точну дату, на жаль, поки що не назвала.

Нагадаємо, що серіал And Just Like That... поверне на екрани улюблених героїнь "Сексу і міста" Керрі Бредшоу, Міранду Гоббс і Шарлотту Йорк. Саме шоу покаже життя героїнь через 20 років. Всього в серіалі буде 10 епізодів. А ось під час роботи над епізодами герої серіалу постійно потрапляли під приціл папараці.

Знімання серіалу And Just Like That... (7 фото)

