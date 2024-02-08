Вже скоро: на українських екранах покажуть музичну драму про короля реґі – Боба Марлі

Стрічка, заснована на реальних подіях, розповість про злети і падіння ямайського музиканта.

На широкі українські екрани 15 лютого вийде байопік "Боб Марлі: One Love" режисера Рейнальдо Маркуса Гріна про життя короля реґі Боба Марлі: від його сходження до слави і до загибелі.

Це яскрава історія, у якій прославляється життя і музика виконавця з Ямайки, який надихав цілі покоління своїми посланнями любові та єдності. Завдяки Марлі про сонячну музику з острова-країни дізнався весь світ.

Автори сценарію – Зак Бейлін, Френк Флаверс і Теренс Вінтер.

Головнe роль виконав Кінгслі Бен-Адір. А дружину Марлі зіграла Лашана Лінч.

Кінгслі Бен-Адір / Фото: Associated Press

Кінгслі Бен-Адір і Лашана Лінч / Фото: Associated Press

Лашана Лінч / Фото: Associated Press

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