Вже став легендарним: хто із зірок одягав жакет з рукавами-трояндами від Alexander McQueen

Речі від цього бренду часто опиняються на сторінках модної історії, і, схоже, це вбрання ми теж побачимо ще не раз.

Знаменитості іноді випадково повторюють образи одне одного, але буває і так, що деякі речі вони вибирають навмисно, особливо ті, які стали культовими.

Особливу прихильність серед знаменитих красунь отримав оригінальний жакет від бренду Alexander McQueen, рукави якого виконані у вигляді величезних сатинових троянд.

Днями в цьому чудовому жакеті відвідала кінопремію Critics' Circle Film Awards у Лондоні акторка Кейт Бланшетт, яка цього року серед номінантів на "Оскар". Зірка поєднала його із чорними класичними штанами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Це вбрання у Кейт не новинка, адже вперше вона одягла його 2019 року на показ фільму "Куди ти зникла, Бернадетт?".

Також у цьому незвичайному вбранні з'являлася інша зірка – 25-річна співачка Каміла Кабельйо, але лише з рожевими рукавами. Дівчина носила жакет як сукню, поєднавши з колготками та ботфортами.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Для фотосесії у виданні L'Officiel Australia такий же жакет із рожевими рукавами приміряла і співачка Бібі Рекса, доповнивши його капелюхом та колготками.

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