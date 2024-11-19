Вже студент: топмодель Гайді Клум показала старшого сина

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – виховує чотирьох дітей – двох доньок та двох синів. Усі діти народилися у шлюбі моделі зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Лені — теж модель, тому досить публічна особа, і часто знімається з мамою в рекламах. Решту дітей Клум показує рідко. Тож шанувальники зірки були раді побачити її старшого сина, вже студента – 19-річного Генрі.

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"У гостях у Генрі у коледжі. Час на сім'ю", — написала Гайді під фото. У червні 2024 року юнак закінчив школу і вже вступив до коледжу.

Нагадаємо, раніше 80-річна мама Гайді Клум знялася для реклами бренду спідньої білизни в компанії доньки та онуки.

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