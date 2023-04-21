Вжився в образ Кена: Раян Гослінг з'явився на заході в рожевій сорочці та костюмі Gucci

Актор невимушено натякнув на майбутню прем'єру.
Раян Гослінг вкрай рідко з'являється на публіці, але в четвер, 20 квітня, трохи попозував фотографам у Лондоні після прибуття на вечірку, присвячену 60-річчю TAG Heuer Carrera.
Актор є амбасадором цього бренду вже кілька років і, звичайно ж, на заході з'явився з відповідним аксесуаром на зап'ясті.
Гослінг одяг для заходу костюм від бренду Gucci, коричневі лофери під крокодилячу шкіру та рожеву сорочку.
Образ актора та вибір сорочки явно натякає на його новий проєкт із Марго Роббі — фільм про "Барбі". У комедії Раян зіграє бойфренда дівчини – Кена. Деякі кадри зі знімань акторів вже просочилися до мережі, а також студія Sony Pictures презентувала трейлер.
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