Вжився в образ Кена: Раян Гослінг з'явився на заході в рожевій сорочці та костюмі Gucci

Раян Гослінг вкрай рідко з'являється на публіці, але в четвер, 20 квітня, трохи попозував фотографам у Лондоні після прибуття на вечірку, присвячену 60-річчю TAG Heuer Carrera.

Актор є амбасадором цього бренду вже кілька років і, звичайно ж, на заході з'явився з відповідним аксесуаром на зап'ясті.

Гослінг одяг для заходу костюм від бренду Gucci, коричневі лофери під крокодилячу шкіру та рожеву сорочку.

Раян Гослінг / Фото: Getty Images

Образ актора та вибір сорочки явно натякає на його новий проєкт із Марго Роббі — фільм про "Барбі". У комедії Раян зіграє бойфренда дівчини – Кена. Деякі кадри зі знімань акторів вже просочилися до мережі, а також студія Sony Pictures презентувала трейлер.

Марго Роббі та Раян Гослінг / Фото: Getty Images

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