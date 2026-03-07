Взяла приклад з Вікторії Бекхем: Стелла Маккартні презентувала особливу річ на подіумі

Стелла Маккартні / © Associated Press

Реклама

Британська дизайнерка Стелла Маккартні презентувала на подіумі під час Тижня моди колекцію свого іменного бренду на сезон осінь-зима 2026-2027. Однак найбільшу реакцію під час шоу привернула проста біла майка, але з особливим принтом: «Мій тато — рок-зірка».

Ця річ стала прямим відсиланням до походження жінки, адже Стелла — донька легенди музики Пола Маккартні та фотографині, активістки за права тварин Лінди Істман. Вона зростала серед зірок і музики, адже батько є одним із The Beatles.

Модель демонструє майку з написом під час показу колекції дизайнерки Стелли Маккартні / © Associated Press

Ця іронічна майка є своєрідною демонстрацією того, що Стелла Маккартні справжня непо-бейбі, однак вона теж добилась у житті значного успіху.

Реклама

На показі Стеллу прийшов підтримати її батько Пола Маккартні та його дружина Ненсі Шевелл. Вони сиділи на почесних місцях у першому ряду.

Пол Маккартні та його дружина Ненсі Шевелл на показі Стелли / © Getty Images

Однак подібна ідея з написом зовсім не нова, адже 2023 року дизайнерка Вікторія Бекхем випустила футболку з написом «У мого тата був „Роллс-Ройс“, яка була іронічною відповіддю на жарти, які заповнили Мережу після виходу документального серіалу про її чоловіка Девіда.

© Instagram Вікторії Бекхем

В одній із серій вона розповідала про своє дитинство, стверджуючи, що її родина була з «робітничого класу». Почувши це із сусідньої кімнати в інтерв’ю дружини втрутився Девід, попросив її відповідати чесно, а потім запитав, на якій машині батько відвозив її до школи. Після нетривалого суперечки Вікторія зізналася, що в ті роки її батько мав «Роллс-Ройс».