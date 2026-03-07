- Дата публікації
Взяла приклад з Вікторії Бекхем: Стелла Маккартні презентувала особливу річ на подіумі
Дизайнерка віддала шану своєму відомому батьку під час показу колекції.
Британська дизайнерка Стелла Маккартні презентувала на подіумі під час Тижня моди колекцію свого іменного бренду на сезон осінь-зима 2026-2027. Однак найбільшу реакцію під час шоу привернула проста біла майка, але з особливим принтом: «Мій тато — рок-зірка».
Ця річ стала прямим відсиланням до походження жінки, адже Стелла — донька легенди музики Пола Маккартні та фотографині, активістки за права тварин Лінди Істман. Вона зростала серед зірок і музики, адже батько є одним із The Beatles.
Ця іронічна майка є своєрідною демонстрацією того, що Стелла Маккартні справжня непо-бейбі, однак вона теж добилась у житті значного успіху.
На показі Стеллу прийшов підтримати її батько Пола Маккартні та його дружина Ненсі Шевелл. Вони сиділи на почесних місцях у першому ряду.
Однак подібна ідея з написом зовсім не нова, адже 2023 року дизайнерка Вікторія Бекхем випустила футболку з написом «У мого тата був „Роллс-Ройс“, яка була іронічною відповіддю на жарти, які заповнили Мережу після виходу документального серіалу про її чоловіка Девіда.
В одній із серій вона розповідала про своє дитинство, стверджуючи, що її родина була з «робітничого класу». Почувши це із сусідньої кімнати в інтерв’ю дружини втрутився Девід, попросив її відповідати чесно, а потім запитав, на якій машині батько відвозив її до школи. Після нетривалого суперечки Вікторія зізналася, що в ті роки її батько мав «Роллс-Ройс».