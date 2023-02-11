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Взуття з хутром і дуже коротке міні: два божевільних образи моделі Джулії Фокс на Тижні моди

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Взуття з хутром і дуже коротке міні: два божевільних образи моделі Джулії Фокс на Тижні моди

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Модель виставила напоказ свою скульптурну фігуру.

Американська акторка і модель Джулія Фокс, слава до якої прийшла після короткого роману зі скандальним репером Каньє Вестом, продемонструвала на вулицях Нью-Йорка два чергових божевільних образи.

Спочатку модель та світську левицю помітили на показі Джонатана Сімхая, який проводився під час Тижня моди. Джулія тоді вийшла на публіку в епатажному образі, поєднавши мініспідницю на ґудзиках та кропнуту куртку.

Вбрання демонструвало фігуру красуні, але все ж таки особливу увагу привертали унти зі штучного хутра та зачіска — на волосся вона нанесла спеціальну тимчасову фарбу, яка зробила його сивими. Макіяж у неї був в улюбленому стилі: широкі стрілки, насичені тіні та тонкі намальовані брови. У руці Фокс тримала сумку з намистин, а ось все тіло покрила шиммером, надавши шкірі таким чином гламурного сяйва.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Пізніше модель повністю переодяглася, залишивши лише зачіску. Фокс заскочили папараці дорогою на вечірку Seks, також організовану в межах Тижня моди.

У цьому луку 33-річна епатажна модель поєднала неймовірно коротку спідницю з тисненням, яка трималася на її стегнах за допомогою двох пряжок. Доповнювали образ шкіряний топ, чоботи з хутром та вкорочена куртка з величезним коміром. Джулія тримала в руці невелику сумку.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
515
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