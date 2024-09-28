Взяла маленького сина на модне шоу: Емілі Ратаковскі прилетіла до Парижа на Тиждень моди

Сина на Тиждень моди вона взяла з собою вперше.

Американська модель, активістка та письменниця – 33-річна Емілі Ратаковскі – потрапила під приціл фотографів у Парижі. Її сфотографували на вулиці, коли вона прямувала на показ бренду Loewe весна-літо 2025.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вперше на цей захід Емілі взяла свого маленького сина Сильвестра Аполло Біра. Вона несла хлопчика на руках, а він тільки з цікавістю розглядав натовп, що зібрався.

Одягнена зірка була в стильне вбрання від Loewe. Вона поєднала картату сорочку та шкіряну спідницю міді. Також на Ратаковскі були чорні чоботи, які вона взула попри теплу погоду. Образ зірки завершили сонцезахисні окуляри, макіяж та золоті прикраси. Малюк Сильвестр був одягнений у оверсайз футболку, фіолетові штани та черевики.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого року, 3 березня, в межах Тижня моди в Парижі, вона відвідала показ колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Loewe. Дівчина привернула до себе тоді особливу увагу, оскільки прийшла на шоу в дуже оригінальному образі – одягла чорні широкі штани класичного фасону з металевим топом у вигляді величезної квітки кали.

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