Взяла прізвище чоловіка і показала сукню та обручку: Джей Ло розсекретила подробиці свого таємного весілля

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек таємно одружилися, втікши від усіх до Лас-Вегаса через три місяці після заручин.

Інформацію про весілля співачка підтвердила в інформаційному бюлетені, розміщеному на веб-сайті OnTheJLo.com. А в Instagram розмістила фото, зроблене в ліжку, Дженніфер щаслива і усміхається, а на її пальці виблискує обручка.

"Ми зробили це. Любов прекрасна. Любов добра. І виявляється, любов терпляча. Двадцять років терпіння", - написала Лопес у своєму пості.

Інформаційний бюлетень був підписаний "Mrs. Дженніфер Лінн Аффлек" і включав відверті селфі молодят та відео про те, як пара готується до свого особливого дня, зокрема і фотографії Джей Ло у її весільній сукні.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Церемонія відбулася в Little White Wedding Chape — це маленька біла весільна каплиця в Лас-Вегасі, штат Невада, де відбулося безліч весіль знаменитостей, яка була заснована 1951 року.

Фото розмістило видання Daily Mail. На них видно, що Аффлек був одягнений у білий смокінг, білу сорочку, чорні штани та краватку-метелика чорного кольору. А Дженніфер у білу сукню з відвертим декольте, довгими рукавами та у фату. У співачки було розпущене волосся, на шиї виблискувала підвіска з кулоном, а у вухах – сережки. Артистка розпустила волосся та зробила натуральний макіяж.

Також співачка мала і другу весільну сукню, скромнішу із закритим декольте.

"Саме те, що ми хотіли. Минулої ночі ми прилетіли до Вегаса, стояли в черзі за ліцензією з чотирма іншими парами, здійснюючи таку саму подорож до весільної столиці світу. Позаду нас двоє чоловіків трималися за руки і трималися одне за одного. Перед нами молода пара, яка здійснила тригодинну поїздку з Вікторвілля на другий день народження своєї дочки — усі ми бажали одного й того ж — щоб світ визнав нас партнерами і заявити про свою любов до світу через стародавній та майже універсальний символ шлюбу.

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Ми ледве встигли дістатися маленької білої весільної каплиці до півночі. Вони затрималися на кілька хвилин, дозволивши нам сфотографуватися в рожевому кабріолеті Cadillac, яким, очевидно, колись користувався сам король Елвіс. Отже, з найкращими свідками, яких тільки можна собі уявити, сукнею зі старого фільму та курткою з шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви у маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які будемо носити до кінця наших днів. Це було найкраще весілля, яке ми могли собі уявити. Те, про який ми мріяли дуже давно, і яке стало реальністю в очах штату, Лас-Вегаса, рожевого кабріолету та одне одного.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Коли кохання справжнє, єдине, що має значення у шлюбі, — це ми в одне одного і обіцянка, яку ми даємо, любити, дбати, розуміти, бути терплячими, люблячими та добрими одне до одного. У нас це було. І багато іншого. Найкраща ніч у нашому житті. Спасибі каплиці Little White Wedding за те, що дозволили мені переодягнутися в кімнаті відпочинку, поки Бен перевдягався в чоловічому туалеті", — співачка поділилася подробицями свого особливого дня і підписала його своїм новим прізвищем місіс Дженніфер Лінн Аффлек.

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