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Взяла сина на тусовку: епатажна Джулія Фокс відвідала Геловінську вечірку Гайді Клум

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Взяла сина на тусовку: епатажна Джулія Фокс відвідала Геловінську вечірку Гайді Клум

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Хоча образ дівчини здається похмурим та злим, насправді це не так.

Модель та акторка Джулія Фокс знову опинилася під прицілом папараці, але цього разу в Нью-Йорку, куди прилетіла минулого тижня. У "Великому яблуці" знаменитість вже кілька разів бачили в епатажних напівголих образах на вулиці, а цими вихідними вона вирішила відвідати знамениту вечірку супермодель Гайді Клум.

Однак прийшла на цю тусовку зірка не сама, а у компанії свого маленького сина Валентино.

Маму та малюка сфотографували на вулиці, дорогою на захід.

Джулія Фокс із сином / © Getty Images
Джулія Фокс із сином / Фото: Getty Images

Фокс та її син були одягнені у парні костюми — героїв знаменитої дитячої казки "Там, де живуть чудовиська", американського письменника та художника Моріса Сендака.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Книжка входить до числа найпродаваніших у світі, вона перекладена багатьма мовами. Також по ній знято мультфільм, поставлено оперу, а 2009 року було випущено повнометражний фільм, що мав великий успіх.

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