Взяла сина на тусовку: епатажна Джулія Фокс відвідала Геловінську вечірку Гайді Клум

Хоча образ дівчини здається похмурим та злим, насправді це не так.
Модель та акторка Джулія Фокс знову опинилася під прицілом папараці, але цього разу в Нью-Йорку, куди прилетіла минулого тижня. У "Великому яблуці" знаменитість вже кілька разів бачили в епатажних напівголих образах на вулиці, а цими вихідними вона вирішила відвідати знамениту вечірку супермодель Гайді Клум.
Однак прийшла на цю тусовку зірка не сама, а у компанії свого маленького сина Валентино.
Маму та малюка сфотографували на вулиці, дорогою на захід.
Фокс та її син були одягнені у парні костюми — героїв знаменитої дитячої казки "Там, де живуть чудовиська", американського письменника та художника Моріса Сендака.
Книжка входить до числа найпродаваніших у світі, вона перекладена багатьма мовами. Також по ній знято мультфільм, поставлено оперу, а 2009 року було випущено повнометражний фільм, що мав великий успіх.
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