"Я акторка – мені треба ворушити бровами": Сара Джессіка Паркер розповіла, чому не коле ботокс

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер знову висловилася на тему старіння та ейджизму. В інтерв'ю виданню The Telegraph 58-річна акторка заявила, що її дратують запитання подібного характеру..

"Мене збиває з пантелику той факт, що більшість чоловіків мого віку просто ніколи не запитують про старіння", – каже вона. "Ми всі прокидаємося, займаємось мільйоном різних справ, і нам просто потрібно продовжувати жити своїм життям – я просто не розумію, чому такий наголос робиться на роздуми про старіння".

Паркер пробувала Sofwave (ультразвукову процедуру для підтягування шкіри, що стала популярною цього року) і робила гліколевий пілінг у дерматолога, але ботоксу однозначно сказала ні.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

"Я не можу говорити за інших людей і не проти того, щоб хтось щось робив. Це просто не те, чим я хочу займатися. А ще я акторка – мені треба ворушити бровами. Я покликана ділитися емоціями та спілкуватися за допомогою свого обличчя, яке, на мою думку, має рухатися. [...] Це те, що я відчуваю до себе, і це зовсім не означає, що те саме стосується і когось іншого. Ми всі різні, і мені це подобається в жінках. Люди повинні вибирати робити те, що вони хочуть, і знайти спосіб, який допоможе їм почуватися краще, коли вони виходять за двері", – зізнається 58-річна акторка.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також Паркер зізналася, що не робить нічого особливого і її догляд досить простий.

"Він (догляд – ред.) повинен бути простим і ефективним. Мій режим – буквально денний крем з SPF, можливо, сироватка і нічний крем. Ось і все. І ще краще, якщо це не коштуватиме багато доларів", – каже вона.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно пластичний хірург Річард Вестрайх в ексклюзивному інтерв'ю The US Sun висловився з приводу зовнішності Паркер. Лікар заявив, що, на його думку, акторки серіалу "Секс і місто" протягом багатьох років робили профілактичні процедури та назвав які "уколи краси" робила Сара Джессіка Паркер.

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