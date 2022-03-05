"Я був єдиним чоловіком у поїзді": Максим Чмерковський розповів, як утік із України

Він розповів, що відчуває сильну провину через те, що поїхав.
Професійний американський танцюрист і хореограф українського походження Максим Чмерковський, який кілька днів тому втік з України через жорстокий напад Росії вже вдома в США. Згідно з виданням People, він повернувся до своєї дружини Пети Мургатройд та їх п'ятирічної дитини.
В інтерв'ю Good Morning America танцюрист розповів, що відчуває сильну провину через те, що поїхав, тим більше, що був єдиним чоловіком у поїзді, повному жінок та дітей, розповідає Daily Mail.
“Чесно кажучи, це трохи сюрреалістично. Це країна, розумієте? у поїзді серед усіх жінок і дітей. Я почуваюся винним. Почуваюся погано. Я відчуваю сором. Мені сумно", — сказав Максим.
Зазначимо, що у США сім'я Чмерковського емігрувала у 1994 році. До Києва перед початком війни він повернувся для участі у танцювальному телешоу, яке було у розпалі зйомок.
На своїй сторінці в Instagram танцюрист активно ділиться всією правдою того, що відбувається в нашій країні, публікуючи кадри розстрілів міст, російську техніку на вулицях та нещасних дітей, які змушені ховатися у підвалах та метро.
Читайте також:
- "Ми не збираємося здаватися": Олена Зеленська звернулася до світової спільноти
- Принц Чарльз та герцогиня Камілла помолилися за Україну
- У Нью-Йоркській Метрополітен-опере виконали Гімн України та звільнили російських оперних зірок
- Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян прийти до тями
- Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"
- Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну
- Стася Ровинська — дочка Сніжани Єгорова — публічно послала матір за російським кораблем
- Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
- Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"
- Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн