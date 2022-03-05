"Я був єдиним чоловіком у поїзді": Максим Чмерковський розповів, як утік із України

"Я був єдиним чоловіком у поїзді": Максим Чмерковський розповів, як утік із України

Він розповів, що відчуває сильну провину через те, що поїхав.

Професійний американський танцюрист і хореограф українського походження Максим Чмерковський, який кілька днів тому втік з України через жорстокий напад Росії вже вдома в США. Згідно з виданням People, він повернувся до своєї дружини Пети Мургатройд та їх п'ятирічної дитини.

В інтерв'ю Good Morning America танцюрист розповів, що відчуває сильну провину через те, що поїхав, тим більше, що був єдиним чоловіком у поїзді, повному жінок та дітей, розповідає Daily Mail.

“Чесно кажучи, це трохи сюрреалістично. Це країна, розумієте? у поїзді серед усіх жінок і дітей. Я почуваюся винним. Почуваюся погано. Я відчуваю сором. Мені сумно", — сказав Максим.

Зазначимо, що у США сім'я Чмерковського емігрувала у 1994 році. До Києва перед початком війни він повернувся для участі у танцювальному телешоу, яке було у розпалі зйомок.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист активно ділиться всією правдою того, що відбувається в нашій країні, публікуючи кадри розстрілів міст, російську техніку на вулицях та нещасних дітей, які змушені ховатися у підвалах та метро.

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