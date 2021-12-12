"До глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка": Огнєвіч прокоментувала розставання з переможцем шоу

Співачка опублікувала у соцмережі пост із роздумами про вчинок свого обранця – Андрія Задворного.

Під час постшоу "Життя після проєкту" ми дізналися, що головна героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч та переможець шоу Андрій Задворний не разом. Чоловік через півтора місяці після проєкту покинув співачку через те, що в нього минули до неї почуття.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний на постшоу/Скрин відео

Для Огнєвіч це було великим ударом. На той момент їй хотілося померти. Вона дуже болісно переживає розрив із Задворним, адже вона по-справжньому покохала його.

На своїй сторінці в Instagram Злата опублікувала допис, в якому прокоментувала ситуацію, яка склалася з її обранцем. У ньому також був її знімок із фотосесії та грала її пісня "Ти обіцяв".

"От і фінал моєї особистої драми... Кохання було...

Питання — чи було воно? З мого боку – так! Цілком, по-справжньому, трепетно, з абсолютним відчуттям щастя в моменті! А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж її дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати "дякую". Адже це вчинок, хоч і такий болючий і гіркий у моєму сприйнятті", — написала артистка.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Instagram Злати Огнєвіч

Огневич зізналася, що, дивлячись всі ефіри, вона з іншого боку подивилася на все. Знаменитість здивована, що обрала саме Задворного.

"Зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце?Чому я собі говорила тисячу разів ТАК? Закохане серце буває сліпе… Воно вірить безкінечно і не помічає тривожних дзвіночків, на які слід звернути увагу. Воно виправдовує, дає шанс і прощає, знову і знову, знову і знову... І так по колу. Думаю, багато жінок впізнали тут себе. Жінки, які дуже кохають....", — продовжила Злата.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Співачка не розуміє, чому Задворний ще під час реалітішоу не зізнався собі і їй, що не має до неї почуттів.

"Мені дуже шкода, що Андрій позбавив мене шансу збудувати стосунки з іншим чоловіком на проєкті. Він міг виявити сміливість і зізнатися собі та мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я прийняла б це. Андрій міг залишити проєкт зі своєї волі, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук. Міг, але... Якщо б він залиш проєкт вчасно, моя історія, можливо, склалася б інакше. Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей болісний досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання.

Так чи інакше, але я дякую за такий глибокий урок. Чи можливо зустріти КОХАННЯ на проєкті? ТАК! Адже я зустріла і закохалася по-справжньому, коли сказала ТАК, я літала від щастя, як ніколи у своєму житті! Я розправила крила і мріяла літати з цим чоловіком на помірних висотах! Дякую, Холостячці, за такий унікальний, цінний досвід! Я продовжую вірити у кохання. І тепер я точно знаю, що стала ще на крок ближче до Тебе", — написала Огнєвіч.

Нагадаємо, у постшоу "Життя після проєкту" фіналіст Дмитро Шевченко зізнався, що після фіналу зустрів дівчину, з якою розвиває стосунки. За іронією долі, його кохана живе в одному під'їзді зі Златою. Хто ця дівчина, читайте у нашому матеріалі.

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