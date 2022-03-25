"Я дуже хочу додому": Слава Камінська з дітьми поїхала до Нідерландів та розповіла, як її там зустріли

"Я дуже хочу додому": Слава Камінська з дітьми поїхала до Нідерландів та розповіла, як її там зустріли

Співачка розповіла, як її зустріли у чужій країні.

Після вторгнення Росії в Україну та початку повномасштабної війни багато українців були змушені покинути свої будинки.

Слава Камінська з двома дітьми та мамою поїхала до Нідерландів. У своєму Instagram співачка розповіла, як її там зустріли.

"Ну привіт, дорогі. Як ви? Запитання звичайно дивне, але актуальне, бо все зараз у зоні турбулентності, але це тимчасово. Хочеться, щоб усі були живі та здорові. Я завжди намагаюся у всьому знаходити щось хороше, навіть якщо це неможливо. Вчора весь вечір думала про те, як же все-таки нас усіх згуртувала ця війна... Незнайомі люди стають близькими і вважають своїм обов'язком допомогти всім, хто опинився в цій страшній ситуації.

Інстаграм Слави Камінської

Я зараз у Нідерландах і, якщо чесно, була дуже здивована тому, як нас зустрічали. Пізніше, коли закінчу процеси реєстрації, напишу вам, що, куди, навіщо, як і чому. Можливо, знадобиться. Сьогодні перший день коли я видихнула, але це не точно.

Фотографій нормальних немає, не до них зараз. Тому показую вам себе у всій красі. Зовнішній вигляд, як багато хто зараз, по сезону. Сонце, футболка, черевики на хутрі, як каже моя мама, "до моря та назад". Але це вже не має жодного значення, гріх скаржитися. Живі, здорові", — написала Слава.

Слава Камінська / Інстаграм Слави Камінської

"Я не виставляла особисті фото, бо це зараз, напевно, недоречно. Мені іноді дуже соромно, що я змогла виїхати з цього пекла, а багато хто залишився в ньому, але як мати і дочка, я не могла вчинити інакше. Я дуже хочу додому і вірю в нашу перемогу. Інакше бути не може. Ми чужі на теренах Європи. Нам потрібен наш дім, і ми його відстоїмо!" – додала зірка.

Читайте також: