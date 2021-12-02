"Я дуже радий": психолог Роман Свечкоренко прокоментував своє повернення в шоу "Холостячка"

"Я дуже радий": психолог Роман Свечкоренко прокоментував своє повернення в шоу "Холостячка"

Чоловік пообіцяв, що останній тиждень проєкту буде найяскравішим.

В одинадцятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка" повернувся психолог Роман Свечкоренко, який раніше залишив проєкт (Злата відправила його офіційно оформити розлучення). Це стало для всіх, а особливо для учасників шоу, великою несподіванкою.

Роман Свічкоренко/Instagram

Огнєвіч зраділа поверненню Романа, адже він їй сподобався ще під час знайомства. А ось чоловіки з проєкту були шоковані цим і навіть трішки засмутилися, адже вважають Свечкоренка серйозним конкурентом в шоу.

В Instagram Свечкоренко опублікував фото, зроблене на постшоу "Як вийти заміж", де він позував у чорному костюмі та білій футболці.

Роман Свічкоренко/Instagram

Роман також прокоментував своє повернення до проєкту:

"Ну що, більшість раді моєму поверненню, більшість ні, але історію вже не змінити. Я дуже радий, що в мене з'явилася така можливість і наша історія триває. Залишився останній тиждень, і я вам обіцяючи, він буде найяскравішим!"

Ну що ж, з нетерпінням чекаємо, коли зможемо побачити побачення Романа та Злати. Цікаво, як він завойовуватиме співачку?

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