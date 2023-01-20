"Я дуже щаслива": учасниця "Холостяка-12" вийшла заміж

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей - вийшла заміж. Про це вона зізналася у постшоу "Життя після проєкту" на каналі СТБ.

Обранцем жінки став чоловік на ім'я Петро, який живе і працює у Нью-Йорку.

Вікторія Варлей із чоловіком/Кадри із відео

Вікторія познайомилася з ним завдяки своїй подрузі - та показала його акторці в Instagram. Це було ще до участі Віки у проєкті "Холостяк". Варлей Петро дуже сподобався, вона зрозуміла, що він - чоловік її мрії і вона вийде за нього заміж. Але на той час він мав дружину (від якої має дитину), з якою перебував у процесі розлучення.

Вікторія Варлей/Instagram

Після шоу Варлей поїхала до Маямі і там зустрілася з Петром, який вже офіційно розлучився. У них зав'язалися стосунки. І у 2022 році Петро зробив Вікторії пропозицію руки і серця. Це сталося одного ранку вдома під час сніданку.

Вікторія Варлей із чоловіком/Кадри із відео

"Це був ранок. Я прокинулась і ми пішли снідати вдома. Петро зробив мені пропозицію, я сказала "так", звичайно. У моїй голові було все настільки сумбурно, що я не розуміла, що відбувається", - поділилася акторка.

Коли Вікторія це розповідала під час онлайн включення в ефір постшоу, у неї світилися очі.

"Я дуже щаслива", - додала Віка.

А в Instagram акторка опублікувала знімок із коханим із їхньої весільної фотосесії.

Вікторія Варлей із чоловіком/Instagram

"Нарешті можу з вами поділитися своїм щастям. Все, що зі мною відбулося після проєкту, ще раз доводить, що завжди треба йти за своєю мрією і ніколи в собі не сумніватися.

Я завжди знала, що вийду заміж тільки один раз, і це буде найкращій чоловік, саме тому я так довго його чекала. Я ніколи не зациклювалась на віці, для мене це "совкове" мислення, яке, на жаль, притаманно багатьом.

Дівчата не слухайте тих, хто намагається вам вбити в голову якісь рамки і правила, для всього є свій час, і все настає в правильну мить саме для вас, не варто втрачати себе, намагаючись підлаштуватися під оточуючих.

Кожна з вас має право претендувати на успіх, оточуйте себе тільки тими, хто вас любить і збільшує впевненість в собі, мій чоловік саме такий і я дуже щаслива", - написала Вікторія.

Нагадаємо, Варлей залишила шоу у 9 випуску. У соцмережі вона опублікувала гнівний допис, у якому розповіла, що сама виявила бажання піти з проєкту, але цього не показали у випуску.

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