"Я хочу, щоб у людей, які це зробили, відняло руки та ноги": Алан Бадоєв відреагував на трагедію в Бучі

"Я хочу, щоб у людей, які це зробили, відняло руки та ноги": Алан Бадоєв відреагував на трагедію в Бучі

Український режисер та кліпмейкер шокований звірством російських солдатів.

Алан Бадоєв емоційно відреагував на масові вбивства мирних людей у Бучі.

"Вже два дні я ходжу Києвом і просто рятуюся від неймовірної депресії, тому що бачу людей, вони ходять вулицями, продовжують жити. Кияни продовжують жити. Але складно ходити вулицями після побаченого в Бучі", — сказав режисер.

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Алан шокований звірством російських окупантів. Він ніколи не думав, що таке можливе.

"Абсолютні нелюди. Втоплені в крові мразі. Я не знаю, що має статися, але таке зло має бути покаране. Щоб помститися за всіх цих усіх людей, абсолютно безневинних дітей", — зазначив Бадоєв.

Він додав, що ця трагедія поза межами навіть того, що ми бачили раніше у фільмах.

"Я хочу, щоб у людей, які це зробили, відняло руки та ноги", — сказав Алан.

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