"Я хочу тебе": фіналіст "Холостячки" під час побачення у басейні зробив відверте зізнання Златі Огнєвіч

"Я хочу тебе": фіналіст "Холостячки" під час побачення у басейні зробив відверте зізнання Златі Огнєвіч

Дмитро Шевченко не зміг стриматись і зізнався співачці про своє інтимне бажання.

У дванадцятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка" головна героїня Злата Огнєвіч востаннє сходила у Тунісі на побачення з фіналістами – Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним.

Злата на побаченні з Дмитром гуляли пустелею, каталися на верблюдах та квадроциклах. Потім вони мали більш романтичні моменти: купаючись під водоспадом, вони почали ніжно обійматися і пристрасно цілуватися. Поцілунки вони продовжили, купаючись у річці. Дмитро зізнався Златі, що закоханий у неї.

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Потім Шевченко та Огнєвіч прийшли до СПА і там продовжили ніжності. Вони пішли купатися в басейн, де обіймалися та цілувалися. Температура між ними зростала і у пориві пристрасті Дмитро сказав Златі: "Я хочу тебе".

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Співачці приємно це було чути, адже вона, за її словами, відчуває потяг до нього.

"Я знаю. Я відчуваю, що ти хочеш зараз. Але я вважаю, що займатися сексом зараз — це неправильно", — сказала співачка чоловікові.

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"Займатися сексом не хочу, хочу кохатися", — додав Шевченко.

"Це не у моїй системі цінностей", — відповіла Огнєвіч. І Дмитро погодився з нею.

А поза кадром артистка аргументувала своє рішення: "Я відчувала в басейні взаємне бажання і в мене, і у Діми, але я точно знаю, що до фіналу сексу не буде, бо це неправильно. Я хочу зробити свій вибір".

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