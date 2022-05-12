"Я хотіла показати волю нашої країни": Міка Ньютон презентувала відео на пісню, яку заспівала на премії "Греммі"

Артистка випустила відеороботу на композицію "Вільні", яку присвятила Україні.

Міка Ньютон вперше за кілька років випустила пісню та відеороботу на неї. Артистка презентувала українськомовну композицію "Вільні", яку присвятила українцям.

Саме цю пісню Міка заспівала на церемонії нагородження "Греммі" під акомпонування на фотепіано Джона Ледженда. Вперше в історії "Греммі" на сцені звучала українська пісня.

Міка Ньютон і Джон Ледженд / Фото: Associated Press

"Оригінальну версію пісні "Вільні" написав Джон Ледженд, і для мене була велика честь заспівати її на Греммі. Енергія на сцені була неймовірна і я дуже вдячна Джону і продюсерам за те, що вони привернули увагу до України. Вся Арена аплодувала нам стоячи кілька хвилин. Відчувалась велика підтримка", - сказала артистка.

Ньютон зазначила, що цей дует трапився в останню хвилину. З нею зв'язалася компанія, яка шукала українську співачку для проєкту, який тримали у секреті. Міка відправила їм свій матеріал, після чого її запросили на студію.

"Над українською версією пісні я працювала лише пів дня, з перекладом тексту мені допомогли подруги Ніка Коверіна і Марина Скоморохова. Ми робили все для того, щоб текст був максимально наближеним до англійського тексту Джона. На студії, коли я записувала "Вільні", була просто магія. Це був один з найкращих моментів мого життя. Не кожний день доводиться працювати з такими людьми, як Harvey Mason Jr. Він працював з відомими світовими співаками: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саундпродюсери, не розуміючи українську мову, відчули кожне слово і змогли передати при зведенні пісні. З перших акордів я полюбила цю пісню і для мене честь, що я змогла її заспівати українською і тепер презентую сингл "Вільні", - розповіла Міка.

Міка Ньютон на "Греммі" / Фото: Associated Press

Дуже важливим для артистки було те, щоб відео на трек монтував хтось з України, людина, яка тут і зараз переживає війну. Ньютон знайшла талановитого хлопця із Сарн - Богдана Крушельницького. Йому 18 років, і він навчається на факультеті кінофотовідеосправ. Чотири роки пов'язує своє життя з відео та вже працює над своїм першим коротким метром.

"Ми одразу знайшли творчу хвилю. Я хотіла у відео "Вільні" показати надію на свободу та волю нашої країни, красу України! Кадри з життя України: яким воно було до 24 лютого 2022, що зробили росіяни зараз, та показати наші мрії та віру, що ми боремося за вільне та мирне майбутнє країни! Коли Богдан монтував у бомбосховищі, то казав, що робота над відео відволікала його від реальності та звуків сирен зовні. Ця робота - це надія людей на волю та світло!" - поділилась Міка.

Нині Ньютон разом із іншими українськими артистами виступає в межах благодійного туру США. Концерти вже відбулися у Сан-Франциско та Сіетлі. Днями будуть концерти у Маямі, Лос-Анджелесі та інших містах. Міка і Дмитро Ступка є ведучими цих концертів.

"Через стрес моє здоров‘я у не найкращому стані і голос також, але коли просять для України, то ти встаєш і робиш все, що потрібно, без зайвих слів. Для мене дуже важливо допомагати зараз країні. І це я роблю від усього серця як громадянка. Я не планувала співати цього року. Але кожному потрібно робити все, що можеш. Тому я поставила своє життя на паузу і буду брати участь у багатьох заходах, які будуть проводитись в Америці", - розповіла співачка.

Міка Ньютон/Пресслужба

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