"Я кохаю і готова кричати про це": "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала свій вибір у фіналі

"Я кохаю і готова кричати про це": "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала свій вибір у фіналі

Артистка відверто розповіла про почуття до свого обранця.

Відбувся фінал романтичного реалітішоу "Холостячка-2", у якому головна героїня – Злата Огнєвіч – зробила вибір серцем. Переможцем проєкту став 32-річний підприємець Андрій Задворний.

Злата Огневич та Андрій Задворний / Instagram Злати Огнєвіч

Більшість шанувальників шоу були шоковані вибором Огнєвіч, адже вони вірили в те, що вона обере Дмитра Шевченка, з яким цілувалася майже все побачення перед фіналом і від якого в її очах з'являлася іскра.

Але виявилося, що співачка закохалася в Андрія, з яким почувається справжньою жінкою.

В Instagram Злата опублікувала фото з фінальної церемонії, на якій вона обіймається зі своїм обранцем.

Злата Огневич та Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

"Такий довгоочікуваний момент для мене! Я щиро вірила, що зустріну справжнє кохання на проєкті і ось воно зі мною трапилося! Я знову заплющую очі і розчиняюся в моменті, коли сказала ТАК @zadvornyi_andrii і хочу з вами поділитися своїми почуттями!

Я Кохаю і готова кричати про це на весь світ, мій Всесвіт заграв новими фарбами, я відчуваю кохання кожною своєю клітинкою! Вона проникає крізь шкіру, як мільйони галактик, дивиться у вічі коханому чоловікові і шепоче ВІРЮ….", — прокоментувала свій вибір Огнєвіч.

Телеглядачі шоу, які не згодні з вибором Злати, під її дописом залишили багато розчарованих коментарів: "Жахливий вибір", "Найбільше розчарування вечора. Дуже шкода. Ваші очі говорили інше", "Злато, як же так?", "Ну це жесть! Обрати того, кому начхати! Хто весь проєкт тільки й робив, щоб його вигнали!? Ну, як?! У голові не вкладається! Він не зробив нічого, тільки стібав і принижував! Шок!", "Обіймалася з Дімою, а обрала Андрія", "Думаю він вас розчарує", "Як же так можна було вчинити з Дімою? Все, більше Холостячку не дивлюся", "Злато, я розчарований вашим вибором! Ніколи не повірю, що до Задворного більше почуттів, ніж до Діми. Я плакала", "Боляче за Діму. Розчарування у виборі".

І шоумен Олексій Дурнєв вирішив залишити лаконічний коментар: "Я не зрозумів".

Нагадаємо, Андрій Задворний має власне виробництво дерев’яних розвивальних іграшок для дітей. Був одружений, має доньку від колишньої дружини.

Читайте також: