"Я кричу: Ні війні!": Дмитро Монатік написав вірш, який присвятив подіям у рідній Україні

"Я кричу: Ні війні!": Дмитро Монатік написав вірш, який присвятив подіям у рідній Україні

Музикант Дмитро Монатік написав вірш, який присвятив війні, яку РФ розв'язала на всій території України.

Діма начитав вірш, який написав, супроводивши його щемким відеорядом, знятим очевидцями за два дні російських бойових дій проти України.

Ви цього хотіли,

російська влада?

Допомогти нам так сильно?

Чи не дати нам впасти?

Ви так це бачите,

російська влада?

Крики наших дітей

це ваша пристрасть?", — пише Дмитро.

Два дні тому Монатік написав першу посаду про ситуацію:

"Це найстрашніший сон наяву! Сьогодні по всій моїй рідній країні люди прокинулися від вибухів, сирен, військової тривоги", — написав музикант і закликав росіян не мовчати.

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