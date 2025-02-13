"Я люблю секс": переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розповіла про інтим у стосунках

До переможниці "Холостяка-13" Інни Бєлєнь завітав розважальний проєкт на Люкс ФМ "По хатах". Дівчина показала квартиру у Києві, яку вона орендує, і зокрема свою спальню.

"Зараз буде шок-контент. У цьому ліжку був не один чоловік, бо тут знімалося постшоу "Холостяка". І тут був наш стиліст, тут був Саша, тут всі просто лежали, ночували", – жартома сказала Бєлєнь.

Інна також відверто розповіла про своє інтимне життя. Вона зізналася, що секс у стосунках для неї дуже важливий.

"Секс – це дуже важливо, особливо в стосунках. Я вважаю, якщо розходиться полова конституція в людей: комусь хочеться раз на тиждень, а комусь – кожен день, то це шлях в нікуди. Я люблю секс. Я вважаю, що секс в стосунках повинен бути на постійній основі. Тому це класно. Я не знаю, хто там каже, що бути холостячкою це кайф, бути в стосунках – це кайф. Насолоджуватися своїм чоловіком по два-три рази на день – це кайф, оце я розумію", – розповіла Інна і додала, що зараз вона холостячка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інна Бєлєнь і її колишній хлопець Олександр Терен розірвали стосунки. Після оголошення цієї новини між ними відбувся публічний скандал.

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