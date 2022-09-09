"Я молюсь Богу за перемогу, щоб повернувся до матері син": українська співачка розчулила до сліз новою піснею

Маша Данілова присвятила сингл українцям, які чекають на своїх захисників з лінії фронту.

Українська співачка Маша Данілова презентувала свій другий українськомовний трек під назвою "Навіщо". Пісню вона присвятила всім українцям, які чекають на своїх захисників з лінії фронту.

Від початку повномасштабного вторгнення майже кожна дитина, мати, дружина, залишилися без чоловічої ласки та підтримки. Життя всіх українців зупинилося 24 лютого, але кожен продовжує чекати на своїх героїв, щоб нарешті об’єднатися після довгої розлуки і сказати: "Ми перемогли, тепер ти назавжди зі мною".

Пісня стане близькою кожному, кому довелося на собі відчути всі жахіття війни, біль, тривогу, відчай і панічні атаки.

Нагадаємо, співачка ALISA у гарних сукнях-вишиванках презентувала пісню про вроду українок.

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