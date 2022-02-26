"Я молюся за свою сім'ю": колишня дівчина Кличка Гайден Панеттьєрі висловила слова підтримки

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком та має з ним спільну доньку — Каю Євдокію Кличко, написала пост, у якому підтримала українців.
"Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і протягом багатьох років і далі пристрасно захищає свою країну. Те, що робить Путін, — це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії надсилає жахливий сигнал. Сигнал про те, що в наші дні, у 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Я хотіла б, щоб у вас було більше підтримки, і я хотіла б боротися з вами! А поки я прошу тих із нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України й продемонструвати свою підтримку демократії. Продовжую стежити за новинами від Володимира та Віталія Кличків", — написала Панеттьєрі.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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