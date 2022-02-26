"Я молюся за свою сім'ю": колишня дівчина Кличка Гайден Панеттьєрі висловила слова підтримки

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка зустрічалася з українським боксером Володимиром Кличком та має з ним спільну доньку — Каю Євдокію Кличко, написала пост, у якому підтримала українців.

"Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і протягом багатьох років і далі пристрасно захищає свою країну. Те, що робить Путін, — це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії надсилає жахливий сигнал. Сигнал про те, що в наші дні, у 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Я хотіла б, щоб у вас було більше підтримки, і я хотіла б боротися з вами! А поки я прошу тих із нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України й продемонструвати свою підтримку демократії. Продовжую стежити за новинами від Володимира та Віталія Кличків", — написала Панеттьєрі.

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