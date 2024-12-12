"Я можу кохатися і з протезами": головний герой "Холостяка" Олександр Терен розповів про перший секс після поранення

Ветеран війни і головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько опублікував в Instagram допис, у якому відверто розповів про свій інтимний досвід після ампутацій ніг.

Чоловік зізнався, що після поранення йому було так боляче, що він зовсім не думав ні про інтим, ні про будь-який контакт із жінкою.



"Чи думав я про нього? Скажу чесно: ні. Було так боляче, що навіть в думках я не розглядав не те що інтим, а будь-який контакт із жінкою. З часом фізичні болі почали відступати, фантомні все ще залишалися, але я вже міг спати хоча б по кілька годин", – розповів Олександр.

Тоді Терен перебував у стосунках і його дівчина турбувалася про нього, оповила його відчуттям спокою, що допомогло йому швидше оговтатися після пережитого. Ветеран додав, що підтримка рідних і знайомих надзвичайно важлива під час всього періоду повернення до звичного життя.

Олександр зізнався, що вперше фізичне збудження він відчув через кілька місяців після поранення. І, коли відбувся інтим, це стало для нього кроком у повернення до життя.

"За 2-3 місяці я відчув перше фізичне збудження, але це були вже не ті відчуття, що раніше: через нещодавню операцію воно якимось чином віддавало в кінцівки ніг і викликало дискомфорт. А як буде під час сексу?



І ось настав час мого "першого" разу. Нікого не турбував мій новий вигляд – я відчував це, і тому ще більше почав приймати себе таким, яким став. Для мене це було не просто сексом, а кроком у повернення до життя", – написав він.

Терен також додав, що у сексі нічого майже не змінилося, крім деяких поз.



"Є адаптивний спорт, а є адаптивний секс. Жартую)) Майже нічого не змінилося, окрім певних поз, які іноді навіть збагачують відчуття. Так, я можу кохатися і з протезами. Про найцікавіші факапи розкажу згодом…", – зазначив Олександр.

А ще чоловік порадив завжди все обговорювати зі своїм партнером:



"Знаю точно, що кожен сприймає себе по-різному після поранення, і я просто хочу дати особисту пораду: завжди говоріть зі своїм партнером, не бійтеся запитувати, пробувати. Ми самі ще не знаємо, як із цим жити і де наші межі. Кохайте одне одного незалежно від зовнішнього стану, наповнюйте одне одного цим світлим почуттям. Усім любові".

До слова, Олександр Терен став першою людиною на двох протезах в Україні, яка опанувала вейкборд.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

До слова, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games. У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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