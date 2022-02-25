"Я на боці народу України": Арнольд Шварценеггер відреагував на вторгнення РФ

24 лютого о п'ятій ранку російські війська атакували українські об'єкти і робили обстріл по всій території країни.

Зірки зі всього світу підтримують Україну. Одним із таких знаменитостей став голлівудський актор Арнольд Шварценеггер.

"Мої думки з українським народом. Мене попросили зробити кілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини повинні продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на землі — про трагедію, яка зламала наші серця і мужність українського народу, що надихнув нас.

Я не фахівець із зовнішньої політики, тому залишу аналіз розумнішим людям, ніж я. Я знаю, як це рости після війни, в окупованій країні, і я знаю, що у війні та її наслідках ніхто не перемагає. Усі страждають.

У війни є спосіб зламати переможців разом із програвшими. У мене є українські друзі та шанувальники, і у мене є російські друзі та шанувальники. Наскільки я можу сказати, ніхто з них цього не хоче. Я сподіваюся, що розсудливість зрештою переможе і покладе край цій непотрібній війні до того, як буде зламана надто багато життів.

А я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та надію на мир. Ти надихаєш мене своєю хоробрістю і своїм людством перед цим жахом. Нехай благословить вас Бог", — написав знаменитість у Instagram.

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