"Я на боці України": Ештон Кутчер демонструє підтримку рідній країні його дружини Міли Куніс

"Я на боці України": Ештон Кутчер демонструє підтримку рідній країні його дружини Міли Куніс

Весь світ підтримує Україну за цих непростих часів. Зірки також висловлюють свої слова підтримки.

Американський актор Ештон Кутчер, який одружений з українкою, акторкою Мілою Куніс, теж написав про свою підтримку нашій країні.

Ештон Кутчер очолює список знаменитостей, які у п'ятницю написали у твітері про свою підтримку України після нападу Росії на країну за наказом Володимира Путіна.

"Я на боці України", — просто написав актор. У його дружини, зазначимо, немає офіційного акаунту в соцмережах. Тому Кутчер висловлює не лише свою підтримку, а й підтримку Міли Куніс.

I stand with Ukraine — ashton kutcher (@aplusk) February 25, 2022

Нагадаємо, 38-річна Міла Куніс походить з єврейської родини та переїхала до Лос-Анджелеса з України, коли їй було 7 років. Раніше вона називала антисемітизм у колишньому Радянському Союзі однією з причин, через яку її сім'я втекла з країни.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Getty Images

Свою підтримку Україні вже висловили Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, акторка Гайден Панеттьєрі, акторка Кетрін Вінник, Міла Йовович, а також герцог та герцогиня Кембриджські, і герцог та герцогиня Сассекські.

Читайте також: