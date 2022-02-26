"Я на боці України": Ештон Кутчер демонструє підтримку рідній країні його дружини Міли Куніс

Весь світ підтримує Україну за цих непростих часів. Зірки також висловлюють свої слова підтримки.
Американський актор Ештон Кутчер, який одружений з українкою, акторкою Мілою Куніс, теж написав про свою підтримку нашій країні.
Ештон Кутчер очолює список знаменитостей, які у п'ятницю написали у твітері про свою підтримку України після нападу Росії на країну за наказом Володимира Путіна.
"Я на боці України", — просто написав актор. У його дружини, зазначимо, немає офіційного акаунту в соцмережах. Тому Кутчер висловлює не лише свою підтримку, а й підтримку Міли Куніс.
I stand with Ukraine— ashton kutcher (@aplusk) February 25, 2022
Нагадаємо, 38-річна Міла Куніс походить з єврейської родини та переїхала до Лос-Анджелеса з України, коли їй було 7 років. Раніше вона називала антисемітизм у колишньому Радянському Союзі однією з причин, через яку її сім'я втекла з країни.
Свою підтримку Україні вже висловили Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, акторка Гайден Панеттьєрі, акторка Кетрін Вінник, Міла Йовович, а також герцог та герцогиня Кембриджські, і герцог та герцогиня Сассекські.
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