"Я навіть не плачу, а вию": Катя Осадча відреагувала на авіакатастрофу у Броварах

Катя Осадча відреагувала на жахливу трагедію, яка сталася сьогодні зранку, 18 січня, у Броварах Київської області. Внаслідок падіння гвинтокрила біля дитячого садка і житлового будинку загинуло 14 людей, серед яких - 1 дитина.

Вона опублікувала світлину з місця трагедії. Ведуча шокована через те, що сталося. Вона зазначила, що ніхто не має втрачати своїх рідних через війну.

Катя також висловила співчуття родинам і близьким загиблих у цій авіакатастрофі.

"Кілька годин тримаю в руках телефон і не знаю якими словами висловити той жах, що відчуваю...

Я не знаю, як добрати слів для втіхи батьків, що втратили дітей, адже слова - щирі співчуття, це якісь сухі слова… Я знаю, що немає тих слів, щоб вони хоч якось мали вагу в такому горі… Жодна людина в світі не має губити своїх через війну, а ця катастрофа це також наслідок війни, ми пізніше дізнаємося всі подробиці...

Я навіть не плачу, а вию … так не може бути, наші люди не мають оплакувати своїх дітей...

Співчуття родинам всіх загиблих сьогодні в Броварах. Не вкладеться в голові, що таке могло статися просто через несправність гелікоптера...", - написала у дописі Осадча.

Нагадаємо, у авіакатастрофі у Броварах загинуло вище керівництво МВС.

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