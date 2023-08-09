"Я не 10 з 10": переможниця "Холостяка-12" у бікіні показала целюліт і розтяжки

Катерина Лозовицька долучилася до флешмобу на підтримку всіх жінок і дівчат.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – приєдналася до флешмобу у соцмережі, який виник після образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше і Позитива у бік жінок.

Катерина опублікувала в Instagram світлини у купальнику. На першому фото модель позувала на тлі моря у світло-бірюзовому бікіні. Дівчина без комплексів продемонструвала розтяжки і целюліт на стегнах.

Катерина Лозовицька/Instagram

На іншому знімку Лозовицька постала у бордовому купальнику з рюшами, на якому також показала своє тіло без фотошопу.

Катерина Лозовицька/Instagram

"Я не 10 з 10. В мене є розтяжки. В мене є целюліт. В мене є зморшки. В мене бувають синці під очима. Моє тіло зранку може мати набряк. В мене росте волосся не лише на голові… І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго.

Я – звичайна людина. Так, ми дівчата, маємо піклуватись про себе, дбати про своє тіло та здоров’я в цілому. Але не для того, щоб хтось ставив нам оцінки.

Чесно, не хочу переходити на особистості. Мені здається, що ці хлопці отримали вже достатньо хейту. Але хочу подякувати всім дівчатам, жінкам, які не мовчать. Такому зашквару, ще і від відомих людей, не місце в інфопросторі нормального свідомого суспільства.

Також, вкотре, хочу нагадати, що інстаграмна краса лише в інстаграмі. А ви, дівчата, прекрасні з усіма своїми плюсами та недоліками. Пам’ятайте про це. В мене все", – написала Катерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька показала, як позувати у купальнику, щоб вийшли гарні світлини.

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