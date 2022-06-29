"Я не дбала про себе": Вайнона Райдер розповіла, як важко переживала розрив із Джонні Деппом

"Я не дбала про себе": Вайнона Райдер розповіла, як важко переживала розрив із Джонні Деппом

Акторка дала велике інтерв'ю журналу Harper's Bazaar. Вайнона Райдер сказала, що час після її розриву з Джонні Деппом на початку 1990-х був схожий на її фільм «Перерване життя» у реальності.

В інтерв'ю виданню Райдер згадала про період свого життя після її розриву з Джонні Деппом, з яким вона була з 1989 до 1993 року. Пара зустрічалася близько півроку, перш ніж побратися. Закохані разом знялася у фільмі Тіма Бертона "Едвард руки-ножиці". Депп витатуював на руці фразу "Вайнона назавжди", яку потім після розставання виправив на "Вино назавжди".

За словами Райдера, час після її розставання з Деппом під тиском голлівудської слави був важким. Актриса почувала себе героїнею фільму "Перерване життя" у койотом зіграла головну роль.

Фото: Getty Images



У цій екранізації мемуарів Сюзанни Кайсен, випущеної в 1999 році, Райдер грає підлітка, який проводить 18 місяців у лікарні після спроби самогубства, і зрештою у неї діагностують пограничний розлад особистості.

Актриса зізналася, що робота з психотерапевтам допомогла їй подивитися на себе збоку, переглянути своє ставлення до себе та до своєї молодості з усіма її помилками. Вайнона каже, що це допомогло їй стати добрішою до себе і зрозуміти, що в складний період свого життя вона просто перестала піклуватися про себе.

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