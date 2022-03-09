"Я не можу продовжувати сидіти осторонь": екскохана Володимира Кличка підтримала українців

Американська акторка Гайден Панеттьєрі каже, що не може сидіти склавши руки і використовує свій голос, щоб підтримати тих, хто їй дуже дорогий.

Гайден, яка є матір'ю дитини Володимира Кличка, поділилася відео на сторінці своєї організації Hoplon International на YouTube. 32-річна акторка розповіла про війну в Україні, що триває, розв'язану вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Панеттьєрі благала всіх надати підтримку у цей тяжкий час та розповіла про свої зусилля зі збору необхідних коштів на закупівлю медикаментів та захисного спорядження для тих, хто бореться за своє життя на передовій в Україні, пише People.

"Немає слів, щоб описати, як було спостерігати, як розгортається війна в Україні", — почала вона. "Важко усвідомлювати, що жителі України та люди, яких я називаю своїми друзями та сім'єю, відчайдушно намагаються захистити свій спосіб життя та країну, яку вони люблять", — говорить Панеттьєрі.

Гайден продовжила: "Я створила Hoplon International, щоб надавати допомогу безпосередньо українцям на передовій. Я не можу продовжувати сидіти осторонь, просто спостерігаючи, як вирує ця катастрофа".

Гайден Панеттьєрі порадила всім не "сидіти склавши руки", оскільки вторгнення продовжується. "Допоможіть мені, пожертвувавши будь-яку суму, яку зможете", — додала вона. "Разом ми можемо змінити ситуацію у їхній боротьбі", — додала акторка.

7-річна донька Гайден та Володимира Кличка – Кая – перебуває не в Україні і вона в безпеці. " Я молюся за мою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Я хочу, щоб у вас було більше підтримки, і я хотіла б боротися з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України та показати свою підтримку", — заявила раніше Панеттьєрі.