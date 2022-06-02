"Я не знала, що таке депресія": модель Аліна Байкова розповіла, як змінилося її життя під час війни в Україні

"Я не знала, що таке депресія": модель Аліна Байкова розповіла, як змінилося її життя під час війни в Україні

Українська модель родом із Кропивницького Аліна Байкова розповіла, що робить для України під час війни та навіщо приїжджала до Канн.

В інтерв'ю дівчина зізналася, що до війни взагалі не знала, що таке депресія.

"Я приїхала на Каннський кінофестиваль, бо мене запросили. Я всіх підтримую, хто підтримує Україну", - каже Аліна. І доповнює: "Я живу в Нью-Йорку. Я насправді дуже багато зробила для України. Я можу це з гордістю сказати, бо я морально та фізично себе повністю вбила. Ми поставили три кораблі — у Роттердамі два та один у Литві, де ми заселили українських біженців. Ми збирали дуже багато медикаментів, дуже багато грошей для фондів, які збирають гроші для людей Я допомагала всім, хто допомагає Україні, тобто скрізь, хто мені пише... Ви повинні розуміти, що я одна з самих активних моделей українок у світі. Коли почалася війна всі люди, друзі, які хотіли підтримувати Україну вони мені першій писали: "Аліно, що робити?", "Аліно, куди звертатися, в які фонди давати гроші?", "Кому допомагати?" — я просто була на розрив, щоб ви розуміли… Хоча насправді мені було дуже погано", — розповідає Байкова.

Це вона виходила в Каннах на доріжку з прапорцем України та зустрічалася у Нью-Йорку з мером міста, щоб обговорити допомогу українцям.

"Я кажу, що я ніколи в житті не знала, що таке депресія поки війна не почалася. Я реально зрозуміла, що таке депресія. І на мене стільки тиску було. По-перше, соціальні мережі, потім друзі, люди, які намагаються допомагати Україні, росіяни, які проти нас і завалюють нас повідомленнями: "чому ми це все робимо?" Все таке ... наче це наша вина, що війна почалася, розумієте?

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Насправді це така стресова ситуація була для мене особисто, я такого в житті не переживала! Мені здається, що для всієї України, для всіх українців і всього світу це найжахливіший час, який взагалі хтось міг би уявити в принципі, тому я дуже багато допомагаю. І скрізь, де я можу бути навіть на Каннському кінофестивалі, зараз дуже багато українських заходів відбувалося і я завжди намагалася бути там. Як би я на розрив не була, скільки б у мене роботи не було, скільки б червоних доріжок мені не потрібно було робити – я завжди намагаюся хоча б на 5 хвилин забігти, щоб підтримати”, – каже Аліна.

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